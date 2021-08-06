Тирасполь, 6 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В ходе 739 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В больнице

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 089 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 433 человека, в том числе 51 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1249 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток в республике зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 490 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 54 человека.

Стоит отметить, что 50 выявленных случаев заражения в сутки является самым высоким показателем для Приднестровья с мая текущего года.