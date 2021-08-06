Рим, 6 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Официальная премьера кроссовера Maserati Grecale состоится в ноябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте Maserati.

The Car Spy Эмблема Maserati

Впервые представители автопроизводителя сообщили о Grecale в сентябре прошлого года. Новинка расположится на ступень ниже Levante в модельной линейке итальянской компании.

Стоит отметить, что Grecale будет вторым кроссовером компании после более крупного Levante, представленного в 2017 году.

Grecale выделяется элегантным силуэтом, длинной передней частью и объёмными формами заднего крыла. Также за задними дверями у модели могут появится «жабры». Под задним бампером разместятся два сдвоенных патрубка выхлопной системы.

В качестве основного двигателя у автомобиля будет двухлитровый мягкий гибридный мотор.

Ранее команда Maserati провела испытание нового автомобиля GranTurismo с легким камуфляжем и в спортивном кузове. До конца 2024 года компания планирует выпустить 13 новых моделей.

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