Ульяновск, 6 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ульяновске местной жительнице предъявлено обвинение в ряде преступлений в отношении двух её детей. Она помещена под домашний арест, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Антон Привальский ИА Красная Весна Ребёнок

Фигуранткой уголовного дела стала 26-летняя мать двоих детей. Следствием установлено, что с января по июль 2021 года она неоднократно оставляла дома без питания и ухода пятилетнего и двухлетнего детей, а старшего сына била.

Женщина находится под домашним арестом. Следствие ей инкриминирует неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ), истязание (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, расследование началось после того, как поступила информация об истязании и оставлении без присмотра детей. В ходе проверки сотрудники экстренных служб установили, что квартира находилась в антисанитарных условиях, у детей не было одежды и обуви.