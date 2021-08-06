Вашингтон, 6 августа 2021, 09:28 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, против которого выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах несколько женщин, сообщает New York Post.
Он обратился к лидеру республиканского меньшинства в Сенате штата Роберту Ортту, который примет участие в судебном процессе Сената по смещению Куомо, если Ассамблея объявит ему импичмент.
Трамп отметил, что Куомо показал себя «ужасно в борьбе с COVID-19». Бывший президент также призвал гостей и американских граждан пройти вакцинацию от COVID, «потому что я не хочу, чтобы с моими людьми случилось что-то плохое».