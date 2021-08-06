Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, против которого выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах несколько женщин, сообщает New York Post.

«У Куомо реальные проблемы», — подчеркнул Трамп в ходе мероприятия, проходившего в Национальном гольф-клубе Трампа Вестчестер в поместье Брайарклифф.

Он обратился к лидеру республиканского меньшинства в Сенате штата Роберту Ортту, который примет участие в судебном процессе Сената по смещению Куомо, если Ассамблея объявит ему импичмент.

«Нас ждет пара жарких недель в Олбани», — сказал Трамп. — Сенатор Ортт отлично проведет время».

«Куомо оказался в интересной ситуации», — добавил бывший глава Белого дома.

Трамп отметил, что Куомо показал себя «ужасно в борьбе с COVID-19». Бывший президент также призвал гостей и американских граждан пройти вакцинацию от COVID, «потому что я не хочу, чтобы с моими людьми случилось что-то плохое».