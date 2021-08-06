Посёлок городского типа Дровяная, Забайкальский край, 6 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. На подготовку к новому учебному году семья Брюховых из поселка Дровяная Улетовского района Забайкалья получила «президентскую» единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей. Как сообщает 6 августа пресс-служба правительства региона, дело в том, что семья многодетная, в ней воспитывают 13 детей, 12 из которых — школьного возраста.

Андреас Кольменарес (wawawiwa) Семья

«Первого родила мальчика, потом второго и третьего тоже мальчиков. И мы мечтали о девочке. В 2016 году обратились в органы опеки Читинского района. Увидели там Светлану, а у нее два братика. Мы забрали их всех в семью.

В феврале 2016 года забрали Настю и Никиту. В 2018 году мы поехали в детский дом Улетовского района, чтобы отдать вещи. Костя с Сашей увидели там Виталю. И мы взяли его на гостевой режим. Через неделю он сказал: «Мама, я хочу быть с вами». Так Виталька остался у нас.

И в ноябре 2018 года мы забрали еще троих ребятишек в семью — это две сестры и брат. Так получилась у нас большая семья», — рассказала Елена Брюхова.

По её словам, 120 тысяч рублей — хорошая подмога: уже одели к школе четверых ребятишек, на это ушло 60 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, предусмотреть выплаты родителям школьников поручил президент России Владимир Путин. В Забайкалье их получат порядка 180 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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