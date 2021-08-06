Симферополь, , 09:25 — REGNUM События, произошедшие на Украине в 2014 году, так ничему не научили нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной в 2014 году. Они так ничего не поняли и ничему не научились», — отметил в беседе с РИА Новости Молохов.

Он также указал на то, что Зеленский, вместо уважения выбора жителей Крыма жить в составе своей исторической родины России и признания того, что Украина никогда не была для них родным домом, продолжает оскорблять жителей полуострова, отказывая им в какой-либо правосубъектности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью телеканалу «Дом» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет видеть и слышать Россию из-за ситуации с Крымом. По его словам, многие российские граждане «стыдятся» за воссоединение полуострова с Россией. Украинский лидер считает, что «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма».

Зеленский также уверен, что Крым, также как и Донбасс вновь перейдут под юрисдикцию Украины — это «вопрос времени».

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