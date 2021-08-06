Москва, , 09:27 — REGNUM Москва готова восстанавливать дипломатические отношения с Тбилиси в той мере, насколько на это готова грузинская сторона. Об этом 5 августа на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал приближающуюся годовщину нападения Грузии на Южную Осетию. Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на разумную позицию Тбилиси.

«Надеемся, что здравый смысл возобладает, и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов», — сказал Бикантов.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси после этого разорвал дипотношения с Москвой.