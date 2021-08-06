В Южной Корее в июне зафиксировали профицит платежного баланса
Сеул, 6 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи в июне 2021 года составил $8,75 млрд, что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
По их словам, профицит сохраняется на протяжении четырнадцати месяцев подряд. Профицит товарного баланса составил $7,62 млрд, что на $1,4 млрд больше, чем в июне 2020 года.
Экспорт товаров из страны вырос на 35,9%, до $53,63 млрд, а импорт — на 38,2%, до $46,02 млрд.
Между тем, в первом полугодии общий профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $44,34 млрд. Ожидается, что по итогам года показатель может превысить отметку $80 млрд.
Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.