Москва, 6 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Проект по созданию пяти крупных промышленных и научных центров в Сибири вдохнет жизнь и в другие субъекты РФ, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

"Такие амбициозные проекты вдохнут жизнь и в другие регионы России. Стране необходимо новое масштабное строительство, инфраструктурное освоение пространства», — рассуждает Журавлёв.

В этой связи, по его мнению, перенос столицы также может быть вполне оправдан в данном ключе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.