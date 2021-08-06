Челябинск, 6 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки зафиксировали ещё 355 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 77 061 случай заражения. Больных COVID-19 насчитывается 5907 человек.

Скончались ещё 15 пациентов, все от COVID-19.