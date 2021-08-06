* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и афганский президент Ашраф Гани осудили атаки радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в телефонном разговоре. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Ашраф Гани President.gov.af

Беседа Блинкена и Гани состоялась 4 августа. Госсекретарь подтвердить твёрдую и прочную приверженность США Афганистану. Он и Гани подчеркнули, что афганские мирные переговоры нужно ускорить — страна нуждается в политическом урегулировании конфликта.

«Оба лидера осудили продолжающиеся нападения», — указали в Госдепе.

Также Блинкен и Гани выразили сожаление из-за гибели афганских мирных жителей и их вынужденной миграции. Политики договорились продолжать тесные контакты.

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