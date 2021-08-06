Москва, 6 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Предприятия Москвы за первые пять месяцев 2021 года экспортировали медицинской техники на 22,34 млн долларов, что является рекордным показателем. Об этом 6 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«За первые пять месяцев этого года Москва показала рекордные результаты экспорта медицинского оборудования по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет», — сказал он.

Ефимов уточнил, что объём экспорта в данной категории по сравнению с тем же периодом 2020 года вырос в 2,1 раза и на 90% превысил результат пяти месяцев 2019 года.

Первое место в поставках занимает дыхательная аппаратура. Лидером по закупкам стал Казахстан.