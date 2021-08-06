Киев, 6 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Бывший депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев рассказал о роли США в управлении Украиной. Он высказался на это тему 5 августа в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как считает экс-депутат Рады, если во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского произойдет конфликт, американская сторона может принять в качестве ответа серьезные меры, так как у нее есть агенты влияния в украинских парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах.

«У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. —ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», — сказал он.

Кроме этого, Мураев добавил, что власти Украины зависят от МВФ и в случае, если инвесторы фонда выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, по мнению экс-депутата украинского парламента, в стране моментально произойдет дефлот.

«Пенсии будут по четыре доллара. <…> Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», — пояснил он.

Также он указал, что на этом фоне агрессивные высказывания Киева выглядят «глупо и смешно», так как украинские власти находятся у США «в жестких тисках».

Отметим, ранее глава фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что закрытая от публики встреча президентов США и Украины пройдет «на повышенных тонах» после того, как Германия договорилась с Соединёнными Штатами по газопроводу «Северный поток — 2».