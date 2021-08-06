Красноярск, , 09:15 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 6 августа в ходе рабочей поездки в Красноярский край встретился с губернатором региона Александром Уссом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества региона с оборонным ведомством страны», — говорится в сообщении правительства края.

Шойгу посетил красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха. Он проинспектировал исполнение гособоронзаказа по производству продукции военного назначения в интересах Вооруженных Сил РФ. Также министр обороны пообщался с коллективом «Красмаша».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Шойгу посетил Новосибирск.

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