Москва, 6 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Центральный банк России с 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО «КС Банк» (г. Саранск, Республика Мордовия), сообщается на сайте регулятора

Лазебный Иван ИА Красная Весна Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк занижал величину необходимых резервов для искусственного улучшения финансовых показателей, нарушая федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов «КС Банк» занимала 176-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Актив банк» (г. Саранск).

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