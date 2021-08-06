Чита, 6 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 5 августа известил о том, что поставил два компонента прививки от коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Я первую вакцинацию закончил. Вернёмся к этой теме через полгода. А через 20 дней я планирую сдать тест на антитела. Посмотрим, какой результат покажет вакцина», — поделился глава региона в своём Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. На 6 августа из общего количества пациентов моногоспиталей 164 находятся в тяжёлом состоянии, 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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