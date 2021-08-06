Тюмень, 6 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Жители Тюмени жалуются на нехватку траурных залов для прощания с умершими. Наличие проблемы подтверждают работники сферы ритуальных услуг, сообщает портал 72.ru.

Похороны

Отмечается, что в 2021 году в Тюмени закрыли траурный зал по адресу ул. Ю. Семовских. В городе осталось два помещения для прощания с усопшими, которые расположены на территории микрорайона Патрушево. Однако количество умерших тюменцев столь велико, что траурную церемонию приходится проводить буквально на улице.

Директор похоронного агентства «Черная роза» Маргарита Левченко сообщила изданию о вынужденных отпеваниях на свежем воздухе. Если раньше прощания с усопшими разрешали по 10−15 минут возле траурного зала, то сейчас и это запрещено.

Ритуальный агент Лина Саюшкова заявила о том, что администрация морга выгоняет людей за пределы своей территории, за забор.

«Они только получили гробик с телом, ну дайте хоть отпеть! Хоронят, как собак каких-то», — возмущена Лина, которая ранее работала в церкви.

Городские власти обещают открыть новый ритуальный зал взамен закрытого возле морга в Патрушево. Но пока идёт его строительство, тюменцам приходится хоронить родных и близких в полевых условиях.

Отметим, что есть тюменцы, которых не оскорбляет отсутствие пышных траурных церемоний в специально отведённом для прощания помещении.

«В начале июля наша семья похоронила бабушку. Прощались с ней на кладбище по времени столько же, как в траурном зале. Приехали родственники и те, кто хотел проводить её в последний путь. С учетом пандемии многие сказали, что в траурный зал вряд ли бы приехали. По детским воспоминаниям, прощались с умершими в доме или у дома, в котором они жили. Конечно, за последние 20−30 лет мы привыкли к услугам траурных залов, но настал тяжёлый период. Дай Бог нам терпения, чтобы его пережить», — высказала в комментариях к материалу своё мнение одна из жительниц Тюмени.