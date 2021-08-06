Ульяновск, 6 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В 2021 году в Ульяновской области дополнительно благоустроят девять дворов и три общественных пространства. На данные цели средства выделят из регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во дворе

На благоустройство из областной казны выделят ещё 55 млн рублей. По данным властей, это позволит благоустроить 12 объектов в трёх муниципальных образованиях — Ульяновске, Димитровграде и Барышском районе. В настоящее время разрабатываются дизайн-проекты и просчитываются расходы.

В частности, в Ульяновске у железнодорожного вокзала будет обустроена территория возле стелы «Город трудовой доблести» и обновят четыре двора, в Димитровграде преобразится парк Прибрежный.

Напомним, в Ульяновске будут установлены две памятные стелы «Город трудовой доблести», одна из них появится в 2021 году. Местами для размещения выбраны площадки у железнодорожного вокзала и у Дома культуры имени 1 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» будет благоустроено 114 дворов и 24 общественные территории.