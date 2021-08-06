Париж, 6 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Citroen представил обновлённый минивэн Berlingo. Об этом сообщается на сайте Autoexpress.

Autoexpress Обновлённый Berlingo Citroen

Новинка получила множество новых опций. Основное новшество рестайлинговой модели — десятидюймовый блок цифровых датчиков, который заменил прежние аналоговые приборы. Кроме того, в ходе модернизации специалисты компании заменили старый поворотный селектор автоматической коробки передач на более современный.

Начиная с базовой версии у модели появятся стальные диски колёс размером 16 дюймов, светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер и мультимедийная система с тачскрином на восемь дюймов. Такой вариант автомобиля стоит 22 135 фунтов стерлингов (около 2,24 млн рублей).

Топовая версия Flair XTR оценивается в 27 000 фунтов стерлингов (около 2,77 млн рублей). За эти деньги покупатель может рассчитывать на легкосплавные диски размером 17 дюймов, противотуманные фонари с оранжевой окантовкой и зелёную обивку в салоне.

На рынок новая модель выйдет в октябре нынешнего года.

Ранее компания EV Electrogenic представила электрическую версию автомобиля Citroen DS. В качестве двигателя у этой модели электромотор Hyper9 максимальной мощностью 122 л. с. (235 Нм).

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