Сеул, , 09:10 — REGNUM Правительство Южной Кореи осудило нападение на танкер Mercer Street у берегов Омана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, официальный Сеул выступает против действий, противоречащих миру и стабильности на Ближнем Востоке, а также выражает глубокие соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля танкер Mercer Street, который двигался в водах Аравийского моря под флагом Либерии, подвергся атаке. В результате случившегося погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании.

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