Краснодар, 6 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Число жалоб по обращению с твердыми коммунальными отходами выросло в Краснодарском крае с начала года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«С начала года в мой адрес поступило более 1100 жалоб на обращения с ТКО. Чаще всего жалуются жители Краснодара, Анапы, Абинского района и Тимашевска, что говорит о недоработке регоператоров. Нужно четко контролировать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов даже из самых отдаленных поселений. Жители платят за работу регоператоров и должны видеть результат, а не горы мусора», — сказал 5 августа в ходе «часа контроля» губернатор Вениамин Кондратьев.

В частности, жители станицы Октябрьской Крыловского района пожаловались на то, что мусор не вывозят неделями, и в жару контейнеры стоят переполненные. Губернатор поручил подчинённым лично проверить жалобы и принять меры, чтобы подобные ситуации не допускались.

Всего в Краснодарском крае на данный момент работает 11 лицензированных полигонов. Министерство ТЭК и ЖКХ региона совместно с главами муниципалитетов и экологами рассматривают альтернативные участки. Параллельно ведут работу по разработке льгот для людей, живущих вблизи полигонов и мусороперерабатывающих комплексов. Так, подготовлен проект законодательной инициативы о преференциях на вывоз мусора для жителей населенных пунктов в пяти километровой зоне от действующих и планируемых к строительству перерабатывающих комплексов.