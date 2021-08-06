Чита, 6 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 6 августа обнародовали предварительную сумму ущерба, нанесённого паводковыми водами объектов образования. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это не менее 180 миллионов рублей. Дело в том, что не со все населённые пункты сейчас можно попасть: вода повредила дороги и мосты.

Philippe Semanaz Наводнение

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«В мае ураганный ветер повредил кровли, потом случились две волны паводков, когда увеличился уровень отдельных рек. Третья волна только усугубила ситуацию. В итоге на территории края пострадали 72 объекта образования.

Это детские сады, школы, учреждения дополнительного образования»,— пояснила министр образования и науки Наталья Бянкина. По ее словам, серьезно пострадала школа №2 в Шилке. Туда зашла вода на 50 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край переживает уже третью волну поводка. В конце июня 2021 года 750 пострадавших жителей региона получили выплаты в размере 50−100 тыс. рублей.

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