Дзержинский район, Калужская область, 6 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Калужской области у деревни Дворцы эковолонтёры привели в порядок территорию водоохранной зоны реки Угры, излюбленное место отдыха местных жителей. Уборка была проведена в рамках экологической акции «Вода России», проходящей под эгидой национального проекта «Экология», сообщает 6 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии области Галину Федулову.

Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Участники экологической акции «Вода России»

«Всероссийская акция «Вода России» объединяет всех нас в стремлении внести свой вклад в сохранение уникальных водных объектов. В 2021 году на территории региона в акции уже поучаствовало более 30 тысяч волонтеров. Мы благодарны каждому за их вклад в общее большое и доброе дело», — отметила Галина Федулова.

Участниками очередного калужского мероприятия самой масштабной в стране экологической акции стали сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, администрации Дзержинского муниципального района и управления Росреестра области.