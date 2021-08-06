Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра совершили побег пятеро подсудимых, сообщили 6 августа в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — говорится в информации.

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При этом уточняется, что в ходе проверки планируется выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям должностных лиц. На месте ЧП находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Как сообщало ИА REGNUM, группа заключённых пенитенциарного учреждения № 2 в городе Липканы в Молдавии пыталась устроить побег.