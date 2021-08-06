Баку, , 09:07 — REGNUM Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией «Гражданский договор». Ранее Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых эта партия одержала победу.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно Конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Как отреагировали азербайджанцы в социальных сетях на эту новость?

У пользователей Youtube разделились мнения:

İrade Zeynalova: «Поздравляем! Надеюсь, будем дружить снова»

Ровшан Азизов: «Да зачем с ними дружить, пусть валят из земель наших, мы с ними уже дружили, чем это кончилось?»

Ramiz Axmedov: «Люди уберите уже этого Пашиняна и поставьте на его место грамотного, адекватного и дальновидного премьера. Чтоб стыдно не было»

Zakir Abdullayev: «Удачи армянскому народу. Мир вашему дому. У Пашиняна два пути. Один — коррупция. Второй — во благо армянскому народу. Надеюсь, что выберет второй путь»

Пользователи в чатах Telegram-каналов тоже высказываются по-разному:

Teymur Abdulla @blackTeymur2001 «Пашинян — это закат Армении, почему за него голосовали армяне? Потому что им нравится, когда их унижают»

ТЕБРИЗ Туран: «Пашинян махинатор и игрок, считает себя самым хитрым, способным весь мир обвести вокруг своего пальца. Но как ни странно, Пашинян даже не понимает, что он предстает перед миром голым королем и все его хитрости обречены на провал»

Пользователь под ником Eldar поддерживает Турана:

Eldar: «Пашинян считает себя хитрым, но он доиграется»

İrade Zeynalova «Уже прям реально жалко армянский народ, что им так не везёт с чиновниками»

Rasad Abdulzadeh @RasadAbdulzadeh «Какая неожиданность)»

@mr_abbasoff «Началось, Пашинян 2.0»

Teyyub Talıbsoy @Talibsoy «Президент только подписывает принятые решения, и то не все»

Farid Askerov @fed037 «Главой правительства является премьер-министр»

Пользователи социальной сети Facebook комментируют:

İlkin Mammadov «Отлично. Значит скоро Зангазурский вопрос уже решится как должен был решиться. И начнется работа над выдачей Азербайджанских паспортов в Ханкенди»

İlkin Aliyev «Как говорится «лёд тронулся», пора выполнять трехсторонние соглашения …»

Nurlan Guliyev: «Теперь пусть подписывает капитуляционный пакет документов»

Ilkin Nasirov «Во главе преобразованной Армении снова сидит пастух»

Emil Sadixov: «Выходит, Пашиняна не избрал ни народ, ни тем более парламент. Пашинян обычный чиновник, раз его назначает на работу президент…»

Hüseynov Mətləb @Metleb676: «А по-другому не мог, это одна и та же шайка»

Пользователь Telegram Сабина пишет:

@Spavlikova77: «Ждём новых тактических отступлений»

Отари Мустафаев @OtariGalibogly «Президент просто подписывает, а решает парламент, в котором Пашинян получил большинство на прошлых выборах»

Yazar Leyla Turan @LeylaTuran: «Жаль, конечно. Но ладно. Сами решили.»

Elnur Mammadov @ENM 012 «Да, уже всем давно понятно, что всех назначают западные кураторы! Все эти Тихановские, Пашинян, Санду и т.д. Самостоятельная была одна страна — СССР и то до примерно 1978 г., кто родился ранее хорошо помнит, а далее под прикрытием демократии все под оккупацией. А если ещё все исторические документы уничтожат и перепишут историю, наши внуки и знать не будут ничего! Идёт информационная война и уничтожение государств как таковых… Если Пашинян заявлял, что зачем вам мрачный Шуши, как будет жить при нем страна? Всем правят большие деньги, продажные чиновники, увы!»

Мира из г. Баку пишет:

@mira020202: «Никол Пашинян — Перезагрузка. Иджеванский терминатор снова в бою»