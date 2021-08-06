Москва, , 09:10 — REGNUM Причастные к убийству российского фотокорреспондента Андрея Стенина в Донбассе были одеты в форму с изображением национального флага Украины. Об этом 6 августа сообщили в Следственном комитете России.

Мемориальная доска Андрею Стенину. Москва Усама ибн Саддам бен Ёрик

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины», — сообщили в СКР.

Кроме того, добавили в ведомстве, идентифицирована и военная техника нацгвардии Украины, находившаяся поблизости. Причастность украинским силовиков к убийству Стенина и других гражданских лиц не вызывает сомнений, сообщил СКР РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, российский журналист, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе Донецка. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжён 79-й аэромобильной бригадой Вооружённых сил Украины.

Стенин находился в командировке на Украине с мая 2014 года. Он выполнял редакционные задания в Киеве, Донецке, Луганске, Шахтерске, Мариуполе, Славянске и других городах.

Читайте также: В ДНР почтили память погибшего журналиста Стенина