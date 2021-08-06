Варшава, , 09:02 — REGNUM По меньшей мере пять кризисов, не считая пандемию коронавируса, назрели в Польше, сообщает европейская версия издания Politico.

Прежде всего, по мнению журналистов издания, политический класс не может найти общего языка относительно налогов. Так, польское правительство планирует пойти на беспрецедентный третий срок в 2023 году благодаря тому, что оно называет «Польской сделкой» — экономической программе, в рамках которой осуществляется снижение налогов для лиц с низким и средним доходом, осуществляется поддержка покупателей жилья, увеличиваются расходы на здравоохранение и пособия для пенсионеров и семей с детьми. Это будет в значительной степени оплачено за счет резкого повышения налогов на здравоохранение для самозанятых. Муниципалитеты также бьют тревогу по поводу резкого сокращения финансирования.

Правительство подчеркивает, что подавляющее большинство граждан увидят выгоду от этого пакета мер, но оппозиция и федерации работодателей добились определенных успехов, представив эту меру как повышение налогов. Опрос, проведенный в четверг, показал, что почти 55: жителей страны считают, что этот шаг ухудшит их положение.

Затем существует вопрос повышения с 1 сентября оплаты для парламентариев на 60%, одобренный президентом страны Анджеем Дудой. Повышение заработной платы законодателям крайне непопулярно среди польских граждан. Так, проведенный недавно опрос общественного мнения этой неделе показал, что 84% жителей республики выступают против этого шага.

Кроме того, не стоит забывать и о председателе Верховной контрольной палаты (ВКП) Польши Мариане Банаше, который начал проверки в отношении он Збигнева Зобро, влиятельного министра юстиции и главного прокурора. Он также является лидером партии «Объединенная Польша», входящей в правящую коалицию.

На этой неделе НИК завершил отчет, в котором говорилось о серьезных проблемах в специальном фонде, находящемся в ведении министерства юстиции, который должен был использоваться для помощи жертвам преступлений, но вместо этого использовался для множества других целей. В своем отчете наблюдательный орган сказал, что Зобро не отреагировала на «системные проблемы» в фонде, «а также на конфликты интересов и механизмы, порождающие коррупцию».

Четвертым кризисом являются проблемы Варшавы с Брюсселем. Из-за радикальных перестановок в судебной системе страны ЕС обвинил Польшу в том, что Варшава поставила судей под более жесткий политический контроль.

Наконец проблемный характер носят и отношения Польши и США. Камнем преткновения между Вашингтоном и Варшавой стал телеканал TVN, находящийся в собственности американского Discovery. Польские власти, недовольные независимой позицией телеканала, давно пытаются поставить его под свой контроль.

Срок действия лицензии TVN на вещание заканчивается в сентябре, и парламент работает над законопроектом, который запретит предоставлять лицензии компаниям, большая доля которых принадлежит организациям за пределами Европейской экономической зоны. TVN формально принадлежит зарегистрированной в Голландии компании, которая, в свою очередь, принадлежит Discovery, поэтому в настоящее время она соответствует польским правилам, но не будет, если закон будет принят.