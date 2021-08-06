Москва, 6 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Москве за январь-июль 2021 года годовой план по вводу жилья выполнен на 87%. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Tambov.gov.ru Строительство жилья на Тамбовщине

Бочкарев уточнил, что за семь месяцев введено 7 млн кв. метров разной недвижимости, в том числе 3,4 млн кв. метров жилья.

На территориях бывших с\промзон введено 1,9 млн кв. метров недвижимости, в том числе 750 тыс. кв. метров жилья. «Это беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости в Москве», — считает заммэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в 2021 году планируется возвести около 8,5 млн. кв. метров недвижимости.

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