Екатеринбург, 6 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рейс до Антальи задержали почти на десять часов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Рейс номер ZF-9695 выполняет авиакомпания «Азур Айр». Вылет в Турцию должен был состоятся в 02−55 по местному времени. Но вылет перенесли на 12:30.

Причинами такой ситуации названы позднее прибытие лайнера и неблагоприятные метеоусловия. На рейс зарегистрированы 535 пассажиров, среди которых 120 детей.