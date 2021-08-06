Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В подмосковной Истре из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Об этом 6 августа сообщает Телеграм-канал «112».

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"В Истре пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди сбежавших Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Кроме того, указывается, что вечером 5 августа дежурный ИВС перевёл Мавриди из седьмой камеры в четвёртую по просьбе одного из беглецов, после чего он почему-то не закрыл дверцу для кормления заключенных. Сотрудник в данный момент задержан.

«Ночью заключённые скрутили замок в камере. После сорвали навесной замок на воротах. В камере осталось двое, утверждают, что спали и ничего не видели», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что помимо Мавриди сбежал Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что в СИЗО №1 Челябинска погиб заключённый, осуждённый за разбой и бандитизм.