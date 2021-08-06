Ярославль, 6 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Жители Ярославля просят власти привести в порядок стадион «Спартаковец», расположенный в историческом центре города. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор завода «ПСМ» Андрей Медведев.

Страница Андрея Медведева в Facebook Стадион «Спартаковец»

«На стадионе Спартаковец ещё в старших классах школы мы играли в футбол и большой теннис. Тогда он уже был не в идеальном состоянии. Прошло 25 лет и всё, что с ним сделали, это подкрасили лестницы и трибуны (представляете, за 25 лет). Спортивное покрытие находится просто в адовом состоянии — дыры, ямы, мусор, облупленная разметка и т.д.», — описал состояние стадиона бизнесмен.

Медведев отметил, что стадион находится в окружении памятников архитектуры, мимо него проходят экскурсионные маршруты. Это единственный стадион в центре города, доступный для всех — здесь занимаются и любители, и спортсмены.

«Многие, уверен, знают «Теорию разбитых стёкол». Где разруха и запустение, там все гадят в 100 раз больше. Люди «Спартаковец» воспринимают не спортивным объектом, а помойкой, поэтому кучу мусора здесь выгребают каждый день неравнодушные люди, такие как Андрей Задорожный. Я не говорю про Москву — это просто другой мир в плане спортивной и общественной инфраструктуры, но иметь хотя бы один приличный стадион, доступный для простых горожан, уверен, Ярославль заслуживает», — резюмирует Медведев.

В комментариях ярославцы поддержали призыв автора и тоже просят власти обратить внимание на проблемный объект.