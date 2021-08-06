Чита, 6 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Забайкальские врачи подобрали специальную терапию для детей, которая помогает победить COVID-19 и его последствия. После тяжёлого течения болезни их направляют на реабилитацию и обязательно наблюдают у кардиолога. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заведующего инфекционным отделением №2 краевой детской клинической больницы Артёма Бабкина.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

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«Заболеваемость детского населения во всём мире составляет 10% от взрослого, в Российской Федерации регистрируется 6−7%. В 2020 году чаще болели подростки, организованные коллективы. На данный момент все возрастные периоды охвачены», — пояснил Артём Бабкин.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года пациентами детского инфекционного отделения краевой клинической больницы стали уже 180 детей с COVID-19.

По словам врачей, пациенты от 7 до 14 лет с хроническим заболеваниями чаще заболевают и тяжелее переносят вирус.

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