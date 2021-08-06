Тбилиси, 6 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию, обсудили в грузинских соцсетях. Большинство пользователей соцсетей сочло этот призыв крайне опасным для самой Украины и грозящим ей лишением контроля над еще одной своей территорией.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Очень опасное заявление сделал Зеленский, примерно такое же по содержанию и пафосу, какое делалось в 2014 году, что дало России повод для присоединения Крыма», — так оценил заявление Зеленского грузинский аналитик З.А. на своей странице в соцсети Facebook.

Большинство грузинских пользователей соцсетей, которые включились в обсуждение призыва президента Украины, наградило Зеленского довольно нелестными оценками и эпитетами.

«Эти революции и войны прямо льют воду на мельницу России», — написала пользователь Е. А.

«Это заявление включило отсчет возвращения Донбасса в состав России», — отметил пользователь Д.А.

А пользователь Т.К. посоветовала украинскому лидеру проявлять осторожность, «как бы и в Киеве не подняли российский флаг».

Дискуссия развернулась и на странице телекомпании «Имеди» в соцсети Facebook, где также была опубликована новость о заявлении президента Украины.

«Если следовать этой логике, то хочешь на Запад — иди. Действительно, президент такой огромной Украины — клоун», — саркастично заметил пользователь К.Т.К.

«Почему он должен уходить? Он на своей земле, а русских там поселил Сталин после того, как выморил украинцев голодомором», — возразила ему С.К.

К.Т.К., не меняя саркастичного тона, посоветовал вступившей с ним в дискуссию С.К. «учить историю и географию».

«Это называется носитель фашистской идеологии. Попытка геноцида и величайшее зло. Это политическое лицо последователей Бандеры», — выразил свое мнение пользователь под именем Ilon Mask.

А пользователь Р.Ч. с сожалением отметил, что «на очереди (присоединения к России) стоит Донбасс, и это лишь фактор времени».

Были и те, кто полностью согласился с призывом Зеленского.

«Он на 1000% прав! Произвол врага на вашей земле должен закончиться! А те, кто любит Россию, пусть ищут любви в России», — написала пользователь И.А.