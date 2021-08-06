Истра, Московская область, 6 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Московской области в изоляторе временного содержания произошло ЧП. Пятеро подсудимых совершили побег. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Cap.ru Новый следственный изолятор

Инцидент произошёл минувшей ночью в подмосковной Истре.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграмм-канале.

По данным «Интерфакса», изолятор самовольно покинули Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Оружия при себе у сбежавших не было, при побеге никто не пострадал. На причастность к случившемуся проверяют одного из сотрудников изолятора — он мог допустить преступную халатность, при которой побег стал возможен.