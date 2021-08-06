Краснодар, 6 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Отели и гостиницы Черноморского побережья Краснодарского края в среднем загружены на 80% по данным на начало августа, сообщили в пресс-службе администрации края.

Forumkuban.org Сочи

«В августе, несмотря на ужесточившиеся правила заселения, сохраняется высокая загруженность гостиничного фонда всех основных курортных территорий Краснодарского края. Заполняемость средств размещения в Сочи сейчас составляет 77%, в Анапе — 80%, в Геленджике — 86%», — говорится в сообщении.

Так, на 3 августа в местах размещения на территории Анапы находились 128 тыс. человек. При этом массовой отмены туров в Анапу не регистрируется. По данным администрации края, доля отмененных броней на августа не превысила 16%, на сентябрь прогнозируется показатель в 4%. Всего с начала года Анапу посетили 1 млн 970 тыс. человек, а также 438 тыс. однодневных туристов. В августе на курорте ожидают до 700 тыс. туристов.

В Сочи загрузка средств размещения на 5 августа составила 75−77%. За семь месяцев в Сочи отдохнули 4 миллиона 130 тысяч туристов, это на 20% больше того же периода 2020 года. В августе на курорте планируют принять до 900 тыс. человек.

В Геленджике работает 91 предприятие санаторно-курортного комплекса и 2 785 гостиниц, отелей, гостевых домов и частных средств размещения, в настоящее время на курорте отдыхают 90 тыс. туристов, а заполняемость работающих средств размещений составляет 86%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа на территории Краснодарского края действуют новые правила заселения в гостиницы, санатории, пансионаты. Гости обязаны представить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медицинский документ о перенесенной не позднее чем полгода назад коронавирусной инфекции, либо отрицательный результат ПЦР-теста и обязательство пройти вакцинацию в течение трех дней со дня вселения. Исключение сделано для людей с медицинскими противопоказаниями к прививке — им нужно представить справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее решение властей Кубани подверглось критике со стороны представителей туриндустрии. Так, в АТОР сообщили о резком падении спроса на отдых в Краснодарском крае, что привело к снижению гостиницами цен на проживание, а некоторых случаях — даже к закрытию мест размещения.