Токио, 6 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Бразильская волейболистка Тандара Алвес Кайшета, которую заподозрили в применении допинга и отстранили от выступлений на Олимпиаде в Токио, будет себя защищать. Об этом говорится в сообщении на её странице в Instagram.

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«Тандара Кайшета работает над защитой и сможет прокомментировать ситуацию только после того, как будет закрыто дело», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Кайшета сдала положительный допинг-тест 7 июля в период вне соревнований. Скоро она вернётся на родину.

32-летняя спортсменка победила на Олимпиаде в 2012 году, завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в 2014 году и «серебро» — в Лиге наций (2021).

На 6 августа запланирован полуфинал по волейболу между сборными Бразилии и Южной Кореи. В ¼ финала команда Бразилии победила сборную России.