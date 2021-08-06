Сеул, , 09:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям пяти стран Африки. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, помощь будет оказана таким странам, как Нигерия, Южный Судан, Мадагаскар, Буркина-Фасо и Эфиопия. Размер помощи, которая будет оказана через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН), составит $1,2 млн.

Известно, что данные страны испытывают нехватку продовольствия из-за политических конфликтов, изменения климата и пандемии коронавируса.