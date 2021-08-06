Сеул, 6 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям пяти стран Африки. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, помощь будет оказана таким странам, как Нигерия, Южный Судан, Мадагаскар, Буркина-Фасо и Эфиопия. Размер помощи, которая будет оказана через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН), составит $1,2 млн.

Известно, что данные страны испытывают нехватку продовольствия из-за политических конфликтов, изменения климата и пандемии коронавируса.