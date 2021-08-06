Сухум, 6 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 128 новых случае заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 5 августа в ходе 446 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Adm44.ru Койка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 293 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 60 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 22 770 носителя SARS-CoV-2. Из них 18 189 признаны выздоровевшими, из которых 16 — за последние сутки. Всего в стране скончались 323 пациента с диагнозом COVID-19, из которых трое умерли в течение последних суток.

В течение 4 августа в Абхазии за сутки выявили 98 новых носителей коронавируса в результате 392 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии на этой неделе начало снижаться количество госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе уменьшилось количество тяжело больных.