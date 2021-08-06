Чебоксары, 6 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Чувашии население Чебоксар — самое «молодое», средний возраст жителей составляет 37,4 года. В прошлом году в город переехали жить более 14 тыс. жителей, из них почти половина — из районов и городов республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования Дня города Чебоксары.

ИА REGNUM Чебоксары

Чебоксары, где проживает 42% населения Чувашии, ежегодно отмечает День города в третье воскресенье августа. В 2021 году он будет праздноваться 15 августа.

По данным ведомства, на начало 2021 года численность чебоксарцев составила 506,2 тыс. человек. Из них 59% жителей трудоспособного возраста, 21% — юные горожане до 16 лет, треть чебоксарцев — молодёжь (от 16 до 36 лет). Что касается гендерной структуры, то преобладают женщины: на 1000 мужчин в Чебоксарах приходится 1232 женщины.

В Чувашстате отмечают, что в республике население Чебоксар — самое «молодое». Средний возраст горожан — 37,4 года: мужчин — 34,6 года, женщин — 39,7 года. И в среднем горожанки старше горожан на пять лет.

Ряды чебоксарцев пополняют жители других населённых пунктов нашей республики. В 2020 году в город приехали жить 14,1 тыс. граждан, в том числе 6,8 тыс. человек переехали из районов и городов Чувашии, 4,7 тыс. граждан — из других регионов России, 2,6 тыс. человек — из стран СНГ и других зарубежных стран.

Среди вновь прибывших 4,1 тыс. человек — это молодёжь в возрасте 16−24 года. Парней приезжает больше, чем девушек — примерно на 0,5 тыс.

В прошлом году вступили в брак 1,7 тыс. чебоксарских пар. Для 69% невест и 71% женихов зарегистрированный союз стал первым. Самый популярный возраст для супружества у столичных женщин — 24 года, у мужчин — 29 лет.

В 2020 году появилось на свет 5,4 тыс. маленьких горожан, из них 51% мальчики и 49% девочки.

Отметим, что актуальная информация о жителях Чебоксар будет представлена после Всероссийской переписи населения, которая в этом году состоится в октябре — ноябре с применением современных цифровых технологий. Для участия в ней каждый житель может выбрать один из удобных способов: самостоятельное заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги», посещение стационарного участка либо общение с переписчиком.