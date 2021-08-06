Красноярск, , 08:54 — REGNUM Идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политический аналитик Александр Чернявский. По его словам, эта идея дискуссионная, но «основа под ней есть».

Морозы в Сибири Татьяна Иващенко ©

«На мой взгляд, идея о строительстве «трёх-пяти крупных городов» в Сибири — дискуссионная. Основа под ней есть. Отток из восточных территорий страны продолжается. И в этом смысле создавать какие-то опорные точки с научно-промышленным, экономическим потенциалом — здравая идея. Единственное, возникает вопрос, где их строить и где найти на это ресурсы. Ведь это дело очень дорогостоящее», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

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Он отметил, что если говорить о Красноярском крае, то сейчас здесь интенсивно развивается Север: «Там присутствуют многие крупные российские компании. Но, с другой стороны, мы видим, что эти компании делают ставку на вахтовиков. И тогда не совсем понятно, зачем там нужны города, потому что очевидно, что их создание и содержание в условиях Заполярья — очень дорогое удовольствие».

Чернявский напомнил об идее президента РФ Владимира Путина, которую он высказал в 2019 году на Санкт-Петербургском форуме: «Президент тогда говорил о Минусинске — неофициальной южной столице Красноярского края. Он говорил о его большом потенциале, о том, что его нужно реализовывать».

Политаналитик считает, что в контексте появления новых городов нужно рассматривать и Дальний Восток.

«С учётом того, что сейчас там возобновилось строительство Байкало-Амурской магистрали, это направление вполне перспективное. Западная Сибирь более-менее населена. Всё-таки речь идёт о более восточных территориях, где численность населения незначительная. С учётом больших экономических перспектив Азиатско-Тихоокеанского региона, эти города нужно создавать ближе к Дальнему Востоку. Но здесь возникает серьёзный вопрос. Какие «морковки» найти, чтобы заманить туда людей? Ведь фактически это будет второе столыпинское переселение из западных районов страны. Для такого проекта должен быть очень мощный стимул. Не так давно видел предложение одного из журналистов — автоматически увеличить на Дальнем Востоке зарплату в два раза по сравнению с сегодняшним уровнем. Предложение классное, но попахивает популизмом. Где на это взять ресурсы?» — подчеркнул эксперт.

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Он сделал вывод, что этот проект — не на ближайшие три-пять лет, а на десятилетия: «И возникает пока масса вопросов по поводу его реализации».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов — научно-промышленных центров «с населением 300−500 тысяч, лучше — до миллиона человек». По его словам, эти города нужно создать под «ту или иную сферу деятельности».

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