Чита, 6 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Забайкалье COVID-19 всё чаще болеют дети, об этом сообщает РТК «Забайкалье» со ссылкой на заведующую детским инфекционным отделением краевой клинической больницы Людмилу Брылёву.

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По её словам, с начала 2021 года пациентами данного стационара стали 180 детей в возрасте до 14 лет.

Врачи говорят, что дети от 7 до 14 лет с хроническим заболеваниями чаще заболевают и тяжелее переносят вирус.

«Детский ковид от взрослого отличается мультисистемностью поражения. То есть мы видим не только развитие пневмонии и дыхательной недостаточности, но и поражение других органов и систем.

По большей части — поражение сердечно сосудистой системы, сердечной мышцы, практически у каждого второго ребёнка, может даже и больше», — пояснила Людмила Брылёва.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 6 августа 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 58 225, причём 260 из них обнаружили только за последние сутки.

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