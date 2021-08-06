Вашингтон, 6 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. С утверждением о том, что группировка хакеров из России All World Cards выложила в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт жителей США, а также других стран выступил 5 августа американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании Q6, которая работает в сфере кибербезопасности.

Цитата из к/ф «В поисках капитана Гранта». Реж. Станислав Говорухин. 1985. СССР Спаси нас от русских хакеров!

Как утверждает телеканал, эксперты Q6 якобы нашли на некоем закрытом для большинства пользователей форуме в сети интернет, который используют преступные группировки теневого сегмента сети darkweb сообщение All World Cards об открытии частичного доступа к хакерской базе.

Также отмечается, что, как считают эксперты, по мере получения данных хакерами, они перепродают их другими мошенникам.

При этом CNBC не привел каких-либо доказательств своих утверждений и не подтвердил свои заявления о том, что хакерская группа All World Cards является российской.

В то же время, телеканал рассказал о способах защиты данных кредитных карт таких, как заморозка кредитного счета и оповещение своей кредитной организации о вероятном мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии выявил преступную группировку, состоящую из граждан стран СНГ, которые организовали в киргизской столице не менее 15 вебкам-студий.