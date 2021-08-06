Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Вопрос заселённости огромной территории России и Сибири, в частности, очень важен для национальной и экономической безопасности. Для нормального функционирования рынков население страны должно быть, минимум, в три раза больше Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов — научно-промышленных центров.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если помечтать, вдоль Транссибирской магистрали, действительно, могло быть больше городов. Но новые города сегодня в мире практически не формируются, идёт развитие существующих мегаполисов. Большие города сами по себе формируют и рынки, и привлекательность для приезжих. Экономической целесообразности создания новых научно-технических моногородов в Сибири нет. Хорошо бы в существующих обновить коммунальные и электрические сети. Разместить какие-либо новые производства или исследовательские центры проще вокруг существующих площадок. В нынешних условиях, к сожалению, на закладку новых эффективных городов нет финансовых и организационных ресурсов», — отметил экономист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН 5 августа сказал, что «нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300−500 тысяч, лучше — до миллиона человек».