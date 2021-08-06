Москва, 6 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 6 августа будет соответствовать климатической норме, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Hans Погода

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По его словам, ситуацию определит прохождение тёплого атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом дождевых облаков, что понизит приток солнечного тепла и понизит температурный фон до климатической нормы.

«Ожидается преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза», — рассказал Тишковец.

Воздух в Москве прогреется до 22 градусов, в Подмосковье — до 23 градусов выше нуля.