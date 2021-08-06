Тбилиси, 6 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Экономический рост Грузии в текущем году позволяет начать сокращать государственный долг страны. Об этом заявил глава минфина Грузии Лаша Хуцишвили 5 августа на брифинге.

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Министр сообщил, что даже при пессимистическом сценарии прогнозируемый рост ВВП Грузии в 2021 году составит 7,7%. Если же ситуация будет развиваться по оптимистическому сценарию, то этот показатель может вырасти до 10%. Это выше, чем предусмотрено бюджетом на текущий год и дополнительные средства можно будет направить на погашение госдолга.

«Снижение долга — один из наших главных приоритетов, потому что это один из важнейших факторов макроэкономической стабильности. Вы знаете, что отношение долга к годовому ВВП в 2020 году составило 60%, но в этом году внешний долг упадет до 55%», — сказал Хуцишвили.

Он отметил, что есть все предпосылки для того, чтобы экономические процессы в Грузии развивались по позитивному сценарию, так как рост экономики страны за первое полугодие составил 12,7%. В течение следующих десяти лет минфин планирует сократить объем госдолга до 40% от годового ВВП.

Напомним, ВВП экономики Грузии по итогам первого квартала снизился на 4,2% по сравнению с показателем 2020 года. В следующие три месяца ВВП показал значительный рост: в апреле — 45%, в мае — 25,8%, в июне — 18,7%.