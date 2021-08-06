Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал документ, позволяющий некоторым выходцам из Гонконга остаться в стране ещё на 18 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден подписал меморандум, который предписывает отсрочить выдворение некоторых жителей Гонконга, которые находятся на американской территории, и дать им прибежище на время. Китай, считают американские власти, не выполняет свои обещания перед Гонконгом и мировым сообществом.

«Эти действия демонстрируют решительную поддержку президентом Байденом жителей Гонконга перед лицом продолжающихся репрессий со стороны КНР», — добавили в Белом доме.

Отсрочку для пребывания в США дадут не всем. В стране не оставят тех, кто добровольно вернулся в Китай или не жил постоянно в США после даты подписания меморандума, совершил в США преступления или подлежит высылке. Исключением станут и те, кто «не отвечает интересам» Вашингтона или может навредить стране с точки зрения внешней политики.

Также Байден поручил предоставить выходцам из Гонконга разрешения на работу.

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