Вашингтон, 6 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах специалисты разведывательных служб анализируют генетические данные о вирусах, которые изучались в китайской лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Коронавирус

По данным телеканала, в руки американских правительственных агентов якобы попали сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в китайской лаборатории.

Вместе с тем телеканал не располагает точной информацией о том, каким образом американская разведка смогла получить доступ к данной информации. В CNN предполагают, что это могло произойти во время взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории.

Анализ большого объема информации проводится с помощью суперкомпьютеров, однако процесс затрудняется тем, что все документы написаны на китайском языке, утверждают источники CNN.

Напомним, ранее агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного чиновника Национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке.

Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).

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