Москва, 6 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Российские учёные, студенты и аспиранты отправятся в Арктику, где изучат изменение климата и процессы распространения пластикового загрязнения. Экспедиция плавучего университета Института океанологии РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) стартует сегодня, 6 августа, из Архангельска на борту научно-исследовательского судна «Академик Иоффе». Об этом сообщает пресс-службе института.

oceanexplorer.noaa.gov Арктика

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Отмечается, что совместную научно-образовательную экспедицию Институт океанологии РАН и МФТИ организуют впервые. Она призвана решить актуальные научные задачи широкого спектра физических, биологических и геохимических процессов в Российской Арктике». Ключевые научные работы пройдут в Карском море.

«На борту судна будут работать семь отрядов по различным направлениям: гидрофизика, гидрохимия, гидробиология, пластиковое загрязнение, метеорология, ветровое волнение и дистанционное зондирование», — уточнили в пресс-службе института.

Всего планируется задействовать более 30 студентов и аспирантов ведущих вузов страны.

Добавим, что данный проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Фонда целевого капитала МФТИ и приурочен к Году науки и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) заявили о планах летом 2022 года провести экологическое исследование для выяснения причины накопления ртути и стойких органических загрязнителей в реках, впадающих в моря Арктики. Исследование пройдёт на реках Мурманской области по инициативе международного Арктического совета. В нём также примут участие учёные из Швеции и Финляндии.