Владивосток, 6 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Первый многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья сдадут во Владивостоке уже в ноябре — губернатор Олег Кожемяко 6 августа осмотрел строящийся в районе Седанки объект, поздравил строителей с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Cap.ru Строительство дома

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Строительство дома на 24 квартиры началось в апреле. Две квартиры предусмотрены для детей-сирот.

Все работы ведутся в графике. Сделаны фундамент, цокольный этаж, ведётся армирование плиты перекрытия первого этажа.

«Квартиры в этом доме предоставляются людям бесплатно. Мы поможем вам выйти на рентабельный уровень строительства с учетом рабочей документации, которая была составлена в прошлом году, роста цен на металл, другие конструкции. Строительные организации должны работать с прибылью — это зарплата сотрудникам, новые технологии и заказы», — сказал Олег Кожемяко.

Всего в Приморье к декабрю 2022 году необходимо ликвидировать более 64 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани до конца 2022 года планируют расселить 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживают 294 человека. По информации городской администрации, для них уже приобретены новые благоустроенные квартиры в жилом комплексе «Салават Купере» на общую сумму более 223 млн рублей.